Falsi incidenti per truffare assicurazione veronese, cinque denunciati

Falso ideologico e tentata truffa a danno di un'agenzia assicurativa di Verona sono i reati contestati a vario titolo a cinque persone originari della provincia di Avellino raggiunti ieri, 23 settembre, dalle denunce.

Come riporta AvellinoToday, i cinque indagati sono ritenuti responsabili di una serie di falsi incidenti stradali inscenati per ottenere gli indennizzi dall'assicurazione.

Uno degli incidenti stradali sospetti sarebbe stato simulato ad Avellino, dove una donna avrebbe finto di farsi investire da un'auto dopo essersi messa d'accordo con il conducente del veicolo. La donna si è fatta poi accompagnare in ospedale, sostenendo di aver riportato escoriazioni e lesioni a causa del sinistro. E le dichiarazioni della sedicente vittima avrebbero indotto all'errore anche il personale medico, il quale ha fatto uscire la donna dal pronto soccorso con il referto medico.

E altre prove a discapito degli indagati sono state acquisite dai poliziotti che durante l'indagine ha trovato in un telefono cellulare numerose conversazioni sulle truffe compiute dal quintetto.