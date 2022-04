Si finge malato e truffa due anziani per oltre 60 mila euro: fidanzato della badante ai domiciliari

Avrebbe sfruttato il suo status di fidanzato della badante, per carpire la loro fiducia e raggirarli. Ritenuto resposanbile di truffa aggravata nei confronti della coppia di anziani, nei confronti dell'uomo il gip di Verona ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, che è stata eseguita dai carabinieri della stazione di San Michele Extra.

È stata l'attività investigativa dei militari a far emergere il quadro accusatorio nei confronti del sospettato. Stando ai risultati, l'uomo avrebbe abusato della confidenza della coppia mentre era fidanzato con la loro badante, riuscendo a convincere i due ultraottantenni a consegnarli in tutto circa 60 mila euro, per delle presunte terapie salva vita da effettuare in ospedali italiani ed esteri.

Preoccupato dai frequenti movimenti bancari in favore del "malato", un parente ha segnalato la situazione ed i carabinieri avrebbero così accertato le reali responsabilità dell'individuo.

Un fatto che ha scosso la coppia di anziani, per i quali non è stato facile accettare che quella persona ritenuta da loro amica li avesse in realtà truffati, fingendo di essere gravemente malata.