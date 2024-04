Segnalata dai cittadini e sventata dai carabinieri truffa a una 85enne

Danno frutti gli incontri organizzati dai carabinieri nel territorio provinciale per allertare la popolazione sulle truffe più frequenti. È stato proprio grazie all’aiuto di attenti cittadini che nel primo pomeriggio di sabato scorso, 20 aprile, i militari di Bovolone hanno individuato e denunciato un uomo ed un minore per tentata truffa ai danni di un'anziana.

Tante, infatti, le telefonate giunte ai militari con cui alcuni residenti di Bovolone hanno segnalato delle chiamate sospette. I cittadini hanno raccontato di essere stati contattati da sedicenti carabinieri, i quali annunciavano l'arrivo nelle loro abitazioni di un avvocato per saldare con preziosi o denaro una cauzione. La cauzione sarebbe servita per il rilascio dei familiari trattenuti in caserma in stato di fermo a seguito di incidenti stradali. Storie, ovviamente, senza fondamento, e che hanno mosso il sospetto di una truffa.

Localizzata la zona in cui erano state indirizzate le chiamate, i militari dell'Arma hanno cominciato la ricerca dei sospetti truffatori. Ricerca che si è conclusa con l'individuazione di un'auto con a bordo un uomo ed un minorenne di origini campane. Sul navigatore della vettura era stato impostato l’indirizzo di residenza di una 85enne, la quale era stata chiamata da un complice dei truffatori ed aveva preparato dei gioielli. Con quei gioielli, la donna riteneva di poter aiutare suo figlio, che lei credeva fosse trattenuto in caserma a seguito di un incidente stradale.