Trovato morto nel parco sotto il Castello scaligero a 44 anni: al vaglio le cause

Originario di Povegliano Veronese, da qualche tempo si era trasferito a Villafranca, dove nella tarda mattinata di martedì è stato trovato morto nel parco situato ai piedi delle mura del Castello scaligero. È Marco Marchiori, 44 anni, separato e padre di due figli, l'uomo rinvenuto senza vita da una giovane che intorno all'ora di mezzogiorno passeggiava nell'area verde, situata nel centro del paese.

Privo di documenti e con il cellulare spento, Marchiori è stato visto a terra vicino ad una panchina e, una volta lanciato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 dal vicino ospedale Magalini, ma per lui purtroppo non c'era già più nulla da fare.

Sul posto sono così giunti i carabinieri della Compagnia locale e quelli del Ris, il reparto investigazioni scientifiche dell'Arma, che hanno dato il via alle indagini per stabilire quanto accaduto.

Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza, il che farebbe escludere l'ipotesi di una colluttazione, mentre appare improbabile che potesse trovarsi lì da alcune ore, restando così alla mercé del freddo: la zona infatti è spesso attraversata da pedoni e la strada vicina è piuttosto trafficata, difficilmente quindi avrebbe potuto passare inosservato.

Al vaglio degli inquirenti ci sono dunque le cause che hanno portato al decesso del 44enne di professione imbianchino, per le quali saranno necessari gli accertamenti medici del caso. Al momento l'ipotesi più probabile sembra essere quella di un malore.

Sul suo profilo Facebook traspare la passione di Marchiori per la boxe, mentre alcuni conoscenti, appresa la triste notizia, hanno lasciato un messaggio di addio per il 44enne. «Sorvegliaci da lassù caro Marco», «Buon viaggio», «Una persona buona e speciale come te mancherà tanto a tutti»: sono alcune delle parole spese in suo ricordo.