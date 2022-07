Sta bene il 48enne scomparso da Villafranca. È stato ritrovato in Val d'Illasi

È stato ritrovato ed è in buone condizioni di salute Michele Zanoni, conosciuto anche come "Mike Chinasky". Di lui non si avevano più notizie da giovedì scorso, 30 giugno. Quel giorno, il 48enne di Villafranca era stato visto sul posto di lavoro, nella zona industriale del suo paese. Poi, di lui non si è saputo più nulla.

Allontanatosi, l'uomo non aveva lasciato nessun messaggio, mettendo in apprensione amici e famigliari. Sono dunque scattate le ricerche e tramite i social è stato diffuso un appello rivolto a chiunque potesse averlo visto o avere sue notizie.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 2 luglio, in Val d'Illasi.