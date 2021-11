Trovato in un rifugio nel Vicentino, l'uomo che scomparso a Grezzana venerdì sera

«Il signor Luigi è stato ritrovato e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione da parte della famiglia. Un grazie particolare a tutti i volontari che hanno collaborato, alle forze dell'ordine, alla Prefettura». L'annuncio affidato ai social fa tirare un sospiro di sollievo a quanti hanno seguito la vicenda: è stato infatti ritrovato nella tarda mattinata di mercoledì, l'uomo di cui si erano perse le tracce nella serata di venerdì, quando era uscito dalla sua casa di Grezzana per fare una camminata.



La vicenda ha avuto il suo lieto fine poco prima delle ore 12: vigili del fuoco e Protezione Civile, con il supporto dei carabinieri, avevano spostato l'area di ricerca nella zona di Giazza, in seguito ad alcune segnalazioni, dopo aver battuto quella dove è situata l'abitazione del 63enne.Attività che però non avevano ancora dato l'esito sperato, ma nella mattinata di mercoledì un'altra segnalazione, poco dopo il confine che divide la provincia di Verona con quella di Vicenza. Sul posto si sono diretti i carabinieri, che hanno così potuto confermare che si trattava di Luigi Ferraris e che si trovava in buone condizioni: l'uomo sarebbe un camminatore esperto ed un appassionato della montagna e, verosimilmente, avrebbe dormito in alloggi di fortuna.