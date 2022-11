Bancomat rubato trovato su un cassone di un autocarro, 48enne denunciato

Hanno rubato un autocarro in provincia di Trento per poi assaltare il bancomat della filiale del Banco Bpm di Sant'Ambrogio di Valpolicella, il 13 novembre scorso. Il colpo è andato a buon fine, ma nei giorni successivi l'autocarro e il bancomat sono stati trovati dai carabinieri a Gavardo, nel Bresciano. I militari non hanno potuto recuperare il bottino che era stato già fatto sparire dai ladri. L'autocarro, come riportato da BresciaToday, è stato però trovato nella disponibilità di un pregiudicato 48enne del posto, il quale è stato denunciato in stato di libertà.

La notizia della denuncia è stata diffusa oggi, 17 novembre, dai carabinieri di Gavardo, i quali hanno riferito di aver trovato il furgone su cui era stato caricato il bancomat in una via isolata, vicina al centro storico del comune bresciano. Il 48enne alla guida, alla vista dei militari, ha provato a scappare, ma è stato fermato e denunciato per ricettazione. Il bancomat, sventrato dai malviventi, è stato trovato dai carabinieri completamente svuotato.