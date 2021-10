Bimbe uccise soffocate nella casa di accoglienza: trovato il corpo della madre

È stato trovato intorno alle ore 17 di mercoledì su un'ansa del fiume Adige, non lontano da una vecchia diga vicina al Lazzaretto, il corpo di Sachithra Dewendra, la donna di cui si erano perse dal 26 ottobre, dopo che erano state trovate senza vita le sue due figlie nel letto della casa di accoglienza che le ospitava.

La madre era la principale indiziata per il loro omicidio, sul quale sta lavorando la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Verona, e si temeva potesse aver compiuto un gesto estremo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulle sue tracce c'erano i vigili del fuoco, supportati anche dalla Protezione Civile, che avevano messo in campo elicottero, droni, unità cinofila e sommozzatori, per trovare la donna di origine cingalese.

I primi risultati sono arrivati nel primo pomeriggio di mercoledì, quando la borsa della donna con alcuni suoi effetti personali, tra cui il telefono cellulare, sul quale stavano lavorando pompieri e forze dell'ordine, per riuscire a rintracciarla. Invece prima è stato rinvenuto il dispositivo e circa 300 metri dopo il cadavere della donna, ad opera del personale della Mobile.

Nel frattempo l'Ansa riporta che l'autopsia sulle due bambine avrebbe stabilito che il soffocamento è la causa del decesso, forse tramite un cuscino. Altri esami verranno eseguiti, ma nel frattempo il pm Ormanni dovrebba dare il nulla osta per la sepoltura, mentre nel frattempo è stato aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.