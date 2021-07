Ritrovato cadavere nel Canale Sava di Zevio, morte per annegamento

Purtroppo l'automedica del 118 di Verona è potuta intervenire solo per accertare il decesso

Via Ponte Perez

Purtroppo l'automedica del 118 di Verona è potuta intervenire solo per accertare il decesso della persona annegata nel Canale Sava e ritrovata oggi, 29 luglio, intorno a mezzogiorno. Il cadavere è stato visto nel territorio di Zevio e sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco per aiutare a riportare il corpo a terra e per identificarlo.