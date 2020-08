Trovato in campo il cadavere del 33enne scomparso da alcuni giorni

Si sono concluse in maniera tragica nella tarda mattinata di mercoledì le ricerche di F.M., il 33enne di Nogara di cui da una decina di giorni si erano le tracce: il suo corpo senza vita infatti è stato trovato intorno alle 12.30.

La sua auto era stata rinvenuta in località Mariona a San Martino Buon Albergo e subito erano partite le ricerche dei vigili del fuoco con squadre di terra e supporto di elicottero. Notevoli anche il 12 agosto le forze messe in campo: 20 pompieri, tra cui unità cinofile, sommozzatori e nucleo SAPR con droni (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e 16 vontari civili hanno perlustrato le campagne, mentre i carabinieri della stazione locale, entrati in azione subito dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa del padre, avevano proseguito con le indagini volte a rintracciare il giovane.

La ricerca è stata coordinata da una Unità di Comando Locale (UCL) con esperti di topografia applicata al soccorso: le squadre di ricerca avanzavano con precise indicazioni, ed erano dotate di GPS per tracciare il percorso effettuato, fino a quando il cadavere non è stato rinvenuto in un campo coltivato, a circa un chilometro dal luogo in cui aveva lasciato la sua auto.