Tromba d'aria e grandine sulle coltivazioni a Villafranca, Quaderni e Valeggio

Tromba d’aria e grandine si sono abbattuti a Villafranca, Quaderni e Valeggio. Il temporale registrato giovedì sera dopo le 19 con forte vento, scrosci di pioggia e grandine con tromba d’aria avrebbe causato danni non solo alle colture, ma anche ad impianti e strutture.

Da una prima verifica effettuata da Condifesa Verona Codive, l’ente che si occupa delle assicurazioni in agricoltura, le colture interessate sono frutta tra cui kiwi, pesche e ciliegie, cereali tra cui il mais appena seminato, orticole e viti.

Così il direttore di Codive Verona Michele Marani: «È presto per fare una valutazione dei danni ma sicuramente i danni saranno ingenti. Oltre alla grandine, che è l’evento climatico avverso più temuto dagli agricoltori per i danni che può provocare alle colture, si è contestualmente verificata anche una tromba d’aria che ha amplificato ancora di più i danni. Come ben si può vedere da foto fatte sul territorio molte coltivazioni arboree sono state buttate a terra, piegate dalla furia del vento, con conseguenti danni importanti non solo al frutto ma anche alla pianta stessa».

L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente sulla propria pelle i mutamenti climatici in corso con danni sempre più consistenti. Il direttore Marani informa quindi che «sino al 31 maggio per le colture arboree e per tutte le colture a ciclo autunno primaverile è possibile assicurarsi con contribuzione agevolata». Fa inoltre presente a tutti gli agricoltori interessati che «Agea sta predisponendo un consistente pagamento relativo ai contributi attesi dagli agricoltori riferiti all’anno 2023».