Dramma nella notte: una persona travolta da un treno alla stazione di Villafranca

L'incidente ferroviario si è verificato intorno all'ora di mezzanotte. Sul posto sono accorsi il 118 e i vigili del fuoco, ma per la vittima non c'è stato niente da fare, mentre la Polfer si occuperà di indagare su quanto accaduto

Un drammatico episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì nei pressi della stazione ferroviaria di Villafranca.



Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato intorno alla mezzanotte,: sul posto si è precipitato il personale del 118 con automedica e ambulanza infermierizzata, a cui hanno dato supporto anche i vigili del fuoco, ma per la vittima non c'era più niente da fare.Sul luogo dell'incidente si è diretta anche la Polizia ferroviaria per gli accertamenti utili ad appurare quanto accaduto: la prima ipotesi è che si possa trattare di un gesto estremo.