Persona investita da un treno: cancellazioni e ritardi sulla linea Milano-Venezia

Un drammatico incidente è stato registrato intorno alle 16.45 di domenica 29 gennaio sulla linea ferroviaria Milano-Venezia. Intorno alle 16.45, all'altezza di Mestrino in provincia di Padova,

Alle 18.20 Trenitalia ha confermato che la circolazione lungo la tratta era ancora sospesa per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario, anche per i viaggiatori in partenza o arrivo nel Verose.

I treni Alta Velocità, EuroCity e Regionali possono registrare ritardi, mentre per quest'ultimi sono possibili anche cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il treno FR 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12) oggi è instradato da Vicenza a Venezia sul percorso alternativo via Castelfranco Veneto / Treviso e oggi non ferma a Padova.

I passeggeri diretti a Padova possono proseguire fino a Venezia Mestre, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) - Milano Centrale (19:15) oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Ferrara / Bologna e non ferma a Vicenza.

I passeggeri:

diretti a Vicenza possono proseguire fino a Verona Porta Nuova, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

in salita da Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno EC 44 Venezia Santa Lucia (16:18) - Domodossola - Genève - Aeroport (00:03) è fermo dalle ore 16:50 a Padova.

