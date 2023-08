Pedone investito sui binari, ritardi nel traffico ferroviario della Verona-Bologna

Intorno alle 12 di questo pomeriggio, 1 agosto, un pedone è stato investito sui binari della linea ferroviaria Bologna-Verona. L'incidente è avvenuto vicino a Camposanto, nel Modenese, e per eseguire gli accertamenti le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni tra San Felice sul Panaro e Crevalcore.

La temporanea chiusura del tratto ferroviario emiliano ha avuto ripercussioni importanti sul traffico ferroviario tra Verona e Bologna. Sia i treni ad alta velocità che i regionali hanno accumulato cospicui ritardi.

Per i treni ad alta velocità è stato un percorso alternativo, che però ha dilatato anche di due ore i tempi di arrivo. Per i regionali è stato pensato un servizio di navetta con autobus tra San Felice sul Panaro e Crevalcore ed anche in questo caso le durate dei viaggi si sono allungate.