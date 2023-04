Treno merci deragliato a Firenze, ritardi e cancellazioni a Verona Porta Nuova

Anche nella stazione di Verona Porta Nuova sono stati registrati ritardi e cancellazioni a causa del deragliamento di un treno merci avvenuto verso le 2.30 di questa notte, 20 aprile, nella tratta Firenze-Bologna tra Firenze Castello e Sesto Fiorentino. Nell'incidente ferroviario nessuno è rimasto ferito ma sono stati segnalati danni all'infrastruttura. La tratta è inoltre nevralgica per i collegamenti tra il Nord e il Sud dell'Italia e per questo ci sono stati disagi in tantissime stazioni, Verona compresa.

I viaggiatori a Verona Porta Nuova non hanno avuto grandi problemi per gli spostamenti verso Est o verso Ovest. I treni verso Miliano e Torino o verso Venezia e Trieste sono stati regolari in questa mattinata difficile. Sono stati i collegamenti con il Sud a subire variazioni. Variazioni di orario, con lunghi ritardi, ma anche definitive cancellazioni.

Solo dopo le 11.30, sulla linea Firenze-Bologna la circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente. Nel frattempo, però, i treni ad alta velocità, gli intercity e i regionali hanno accumulato grandi ritardi. Per alcune tratte è stato possibile attivare percorsi alternativi per aggirare la linea rimasta chiusa. Altri collegamenti sono stati invece limitati, come ad esempio il Freccia Rossa partito da Sibari alle 6.27 e diretto a Bolzano. Il convoglio sarebbe dovuto passare anche per Verona ma è stato fermato a Roma. E, infine, non poche sono state le cancellazioni.

Questi sono i treni ad alta velocità e gli interCity di cui Trenitalia ha comunicato la cancellazione:

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9612 Salerno (5:38) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

• FR 9512 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

• FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) - Roma Termini (14:55)

• IC 594 Trieste Centrale (13:27) - Roma Termini (21:35)

• IC 592 Roma Termini (15:30) - Trieste Centrale (23:47)

E questi sono i treni di cui Italo ha comunicato la cancellazione:

9904 ROMA TERMINI 5:40-TORINO PORTA NUOVA 10:30

9908 NAPOLI CENTRALE 5:14-TORINO PORTA NUOVA 11:35

9907 MILANO CENTRALE 5:40-ROMA TERMINI 9:19

9968 NAPOLI CENTRALE 5:35-MILANO CENTRALE 10:15

9967 MILANO CENTRALE 6:15-NAPOLI CENTRALE 10:53

9970 NAPOLI CENTRALE 6:02-MILANO CENTRALE 10:45

9971 TORINO PORTA NUOVA 6:00-SALERNO 12:50

9969 MILANO CENTRALE 6:45-ROMA TERMINI 10:00

9966 ROMA TERMINI 6:30-MILANO CENTRALE 9:45

9972 CASERTA 6:45-MILANO CENTRALE 11:15

8924 ROMA TERMINI 6:55-VENEZIA S.LUCIA 10:55

8903 VENEZIA S.LUCIA 7:05-NAPOLI CENTRALE 12:28

8956 NAPOLI CENTRALE 7:02-BRESCIA 12:31

9900 MILANO CENTRALE 7:30-TORINO PORTA NUOVA 8:30

9941 MILANO CENTRALE 7:45-ROMA TERMINI 11:00

9974 NAPOLI CENTRALE 7:40-MILANO CENTRALE 12:15

8905 VENEZIA S.LUCIA 8:05-ROMA TERMINI 12:05

8908 NAPOLI CENTRALE 8:30-VENEZIA S.LUCIA 13:55

9975 MILANO CENTRALE 9:15-NAPOLI CENTRALE 13:53

9976 ROMA TERMINI 10:05-MILANO CENTRALE 13:15

9977 MILANO CENTRALE 10:15-SALERNO 15:52

9978 ROMA TERMINI 11:05-MILANO CENTRALE 14:15

8929 VENEZIA S.LUCIA 12:05 NAPOLI CENTRALE 17:28

9982 NAPOLI CENTRALE 11:35-MILANO CENTRALE 16:15

9947 TORINO PORTA NUOVA 14:30-SALERNO 21:32

9955 TORINO PORTA NUOVA 16:30-NAPOLI CENTRALE 22:43