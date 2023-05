Lavori cantiere alta velocità: circolazione treni regionali sospesa tra Milano e Verona Porta Nuova nel weekend

Trenord ha comunicato che dalle ore 13 di sabato 6 maggio fino alle ore 5 di lunedì 8 maggio 2023, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rfi sulla linea Milano - Verona Porta Nuova, la circolazione dei treni verrà sospesa nella tratta Brescia - Verona Porta Nuova. In base a quanto viene spiegato, in particolare, i treni "RE" della linea Milano Centrale - Verona Porta Nuova e "R" 2697 e 2698 della linea Lecco - Brescia - Verona, viaggiano tra le stazioni di Milano - Brescia e Lecco - Brescia.

Da parte di Trenord viene ricordato che è stato istituito un «servizio bus a spola» con frequenza ogni 10 minuti tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova. Di seguito il dettaglio.

Sabato 6 maggio:

Partenze da Brescia ogni 10 minuti: dalle ore 12.40 alle ore 22.10, nella notte 6/7 maggio dalle ore 22.40 alle ore 23.10, dalle ore 23.40 alle ore 23.50 e dalle ore 00.40 alle ore 00.50.

Partenze da Verona ogni 10 minuti: dalle ore 11.15 alle ore 20.45.

Domenica 7 maggio:

Partenze da Brescia ogni 10 minuti: dalle ore 7.40 alle ore 22.10, nella notte 7/8 maggio dalle ore 22.40 alle ore 23.10, dalle ore 23.40 alle ore 23.50 e dalle ore 00.40 alle ore 00.50.

Partenze da Verona ogni 10 minuti: dalle ore 04.35 alle ore 20.45.

Qui è possibile consultare il tabellino completo anche per tutte le altre stazioni intermedie.