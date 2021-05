Restano bloccate sul Pasubio tre giovani ragazze veronesi: l'intervento del Soccorso alpino

Si è concluso verso le ore 22 di venerdì sera l'intervento del Soccorso alpino di Schio in aiuto a tre ragazze veronesi di 23, 26 e 28 anni. Secondo quanto riferito a VicenzaToday dai soccorritori, quest'ultimi le hanno riaccompagnate alla loro auto a Bocchetta Campiglia, dopo che le tre escursioniste erano salite dalla Strada delle Gallerie, ancora innevata nella parte alta e con le ultime gallerie parzialmente ostruite. Raggiunto il Rifugio Papa, stanche, infreddolite e con la Strada degli Scarubbi - da cui sarebbero dovute scendere - completamente innevata, hanno chiesto aiuto, una di loro lamentando dolori all'anca.

Scattato l'allarme verso le ore 16.15, otto soccorritori sono saliti con la macchina dalla Val di fieno fin dove è stato possibile, per poi proseguire a piedi lungo il sentiero che porta alla Galleria d'Havet, da dove iniziano cumuli di neve da attraversare con attenzione. «Poiché non si conoscevano le condizioni e se si sarebbe potuti arrivare dalla Strada degli Eroi, - si legge in una nota el Soccorso alpino - altri quattro soccorritori hanno percorso il sentiero estivo della Val Canale. Raggiunte le tre amiche al Rifugio Papa, una squadra ha iniziato ad attrezzare i passaggi più impegnativi della Strada degli Eroi da dove sono rientrati tutti, stendendo corde per attraversare i canali innevati dove le escursioniste, dotate di imbrago e casco, sono state assicurate».

Il Soccorso alpino, ancora una volta, invita alla «massima prudenza, a dotarsi di calzature opportune e dell'idonea attrezzatura e a muoversi con la dovuta esperienza, poiché la parte sommitale del Pasubio è ancora invernale».