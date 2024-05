Rifiuti non idonei nel cassonetto, 3 multe in 37 minuti in Zai

Due residenti a Verona e uno in provincia sono stati pizzicati a gettare nel cassonetto del secco sacchi neri con all'interno rifiuti non idonei. E per questo sono stati multati. Tre sanzioni, in 37 minuti. È il bilancio dell’attività di controllo svolta ieri, 9 maggio, in Via Brandimarte dall’ispettore di zona di Amia affiancato da un agente della polizia locale.

La postazione in Zai, a poca distanza da Viale del Commercio, da anni è soggetta all'abbandono indiscriminato di rifiuti, anche ingombranti. Una situazione nota che recentemente si è aggravata. Da qui, la decisione di predisporre un controllo incrociato con personale Amia e polizia locale in borghese, così come previsto anche nel nuovo regolamento comunale dei rifiuti di Verona.

Il primo furbetto dell’immondizia è stato pizzicato non appena la pattuglia mista è arrivata sul posto. Gli altri due a distanza di nemmeno mezz’ora l’uno dall’altra. Tutti e tre sono stati sanzionati.

«Ringrazio le moltissime persone che fanno il loro dovere nei confronti dell’ambiente differenziando i propri rifiuti e conferendo l’immondizia in modo corretto. Purtroppo, sia tra i privati che nelle utenze commerciali, c’è chi non rispetta le regole arrecando di fatto un danno non solo all’ambiente ma anche alla collettività - ha spiegato Roberto Bechis (nel video), presidente di Amia - Abbiamo dunque iniziato un'attività di collaborazione con la polizia locale per intervenire nelle zone più critiche dove le regole non sempre vengono rispettate, come testimoniano i tre verbali elevati in trentasette minuti. Questo grazie anche alla segnalazione del presidente della quinta circoscrizione. Come Amia siamo a disposizione dei cittadini e in particolare con le strutture delle circoscrizioni in modo tale da intervenire tempestivamente. L’obiettivo non è dare multe ma lanciare segnali chiari e far vigilanza come molti cittadini che le regole le rispettano ci chiedono».

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale e, potenzialmente, senza orari predefiniti. L’attenzione maggiore si concentrerà sui punti più soggetti a conferimenti illeciti, di cui Amia ha una dettagliata mappatura: tra questi, ad esempio, Via Mezzacampagna ma anche in centro città per il controllo del conferimento di carta e cartone per le utenze non domestiche. Inoltre, è prevista a breve una revisione delle postazioni soggette a videosorveglianza.