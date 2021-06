Furto di abiti dal 160 euro in un negozio di Adigeo, denunciati tre minorenni

Ieri, 23 giugno, i poliziotti di Verona hanno denunciato cinque giovani in tre distinti interventi. I denunciati sono un 24enne trovato in possesso di un distintivo contraffatto, tre minori accusati di furto aggravato in concorso ed un 26enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il primo intervento degli agenti è stato verso le 15 vicino al centro commerciale Adigeo. Gli operatori hanno controllato l'auto su cui viaggiavano due cittadini stranieri. E il conducente, un 24enne di origine albanese, è stato trovato in possesso di un tesserino e di una placca metallica molto simili a quelle in uso ai corpi di polizia. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

Un'ora dopo, gli agenti sono dovuti tornare ad Adigeo perché era stato segnalato il furto di alcuni vestiti nel negozio Bershka. I capi, del valore complessivo di circa 160 euro, sarebbero stati rubati da tre minori, due ragazzi ed un ragazzo, che sono stati presi dai poliziotti e portati in questura. Il trio è stato denunciato per furto aggravato in concorso. Successivamente, i tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Il terzo intervento, infine, è avvenuto in Via San Marco, dove gli agenti hanno fermato un 26enne cittadino tunisino, che alla vista degli operatori ha cercato di dileguarsi. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una grossa tenaglia, di cui non è riuscito a giustificare il possesso. Al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e posto a disposizione dell'ufficio immigrazione per gli atti di competenza.