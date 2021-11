Mette a segno tre furti in un'ora a Verona: arrestato, il giudice rilascia il nulla osta all’espulsione

Nel giro di un'ora, insieme ad un complice, avrebbe messo a segno tre furti a Verona, utilizzando pressoché la stessa tecnica: distrarre la vittima, sottrarre il telefono cellulare e poi fuggire. L’uomo, un 21enne irregolare di nazionalità marocchina, è stato arrestato lunedì sera dagli agenti delle Volanti per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La prima vittima è stata una 52enne veronese che, intorno alle ore 19, si trovava nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova. La donna, affetta da disabilità, è stata avvicinata dal ladro che con una banale scusa è riuscito ad impossessarsi del cellulare per poi tagliare la corda.

La seconda, un 28enne di nazionalità nigeriana, è stata derubata invece intorno alle 19.40 in via Manin, nei pressi del supermercato Eurospar. L’uomo ha raccontato agli agenti di essersi trovato, improvvisamente, cinto tra le braccia di due giovani sconosciuti. Accortosi subito di aver subito il furto del cellulare, il ragazzo si è messo all’inseguimento di entrambi ed è riuscito a fermarne uno, mentre il telefono è stato trovato poco distante, caduto, con molta probabilità, dalle mani del secondo ladro che nel frattempo è riuscito ad allontanarsi.

Poco dopo, intorno alle ore 20, al 113 è arrivata un’altra segnalazione di furto, questa volta da parte del proprietario di un’osteria situata in vicolo Valle, che dichiarava di essersi messo all’inseguimento di un uomo il quale poco prima, si era introdotto nel suo locale e si era impossessato di uno smartphone.

Le testimonianze raccolte e le ricerche avviate sin dalla prima segnalazione di furto, hanno consentito agli agenti di intercettare in brevissimo tempo il responsabile, trovato in possesso non solo dell’ultimo cellulare sottratto all’interno dell’esercizio pubblico, ma anche del telefonino della donna derubata un’ora prima nel piazzale della stazione, motivo per cui è scattata la denuncia per ricettazione.

Oltre a questi, altri tre telefoni sono stati trovati all’interno del marsupio che il cittadino straniero portava con sé, sui quali gli agenti stanno svolgendo i dovuti accertamenti. Alla luce dei riscontri investigativi, il 21enne è stato arrestato e condotto martedì mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha rilasciato il nulla osta all’espulsione.

Il complice, di anni 28, è stato invece denunciato per il reato di tentato furto aggravato in concorso.