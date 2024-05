Travolto dalle rotoballe mentre lavora nel fienile: 52enne in ospedale in gravissime condizioni

Grave incidente in campagna quello avvenuto nel pomeriggio di martedì in località Gallinelle, al confine tra Quanderni di Villafranca e Valeggio sul Mincio.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 17, nell'azienda agricola La Primavera, un uomo di 52 anni sarebbe stato travolto da alcune rotoballe mentre lavorava all'interno di un fienile.

Lanciato immediatamente l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'agricoltore, prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento: il 52enne sarebbe ancora ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica e verserebbe in condizioni gravissime.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti i carabinieri della stazione di Valeggio sul Mincio e il personale dello Spisal, per effettuare tutti gli accertamenti del caso.