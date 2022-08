Trattore ribaltato ad Albaredo d'Adige, agricoltore ferito in codice rosso

Questo pomeriggio, 26 agosto, un agricoltore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo è in gravi condizioni in seguito ad un ribaltamento con il trattore. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 14 in Via San Tomio, ad Albaredo d'Adige.

Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e con l'elicottero. Ed alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco.