Dramma nell'Est veronese: il trattore si ribalta e non gli lascia scampo

Drammatico incidente agricolo nella zona Est della provincia di Verona nella mattinata di martedì.

Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle ore 10 di martedì un trattore si sarebbe ribaltato nella zona di località Ca' Vecchie, nel Comune di Soave, per cause da appurare. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118 con l'elicottero, ma per l'uomo alla guida, un 85enne, non ci sarebbe stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti