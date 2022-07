Un drammatico incidente in campagna ha avuto luogo a Palù nella mattinata di mercoledì.



Stando a quanto appreso, intorno alle ore 10 un trattore condotto da un agricoltore si sarebbe ribaltato in un canale mentre era al lavoro in via Belledonne, con una dinamica ancora da verificare. In soccorso del 61enne sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con due mezzi, tra cui un'autogru, e il personale del 118, ma per il ferito non c'è stato niente da fare: troppo gravi le conseguenze riportate nell'incidente.Sul posto anche le forze dell'ordine per fare luce su quanto accaduto.