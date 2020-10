Rimasto bloccato sotto il trattore ribaltato: agricoltore soccorso e portato in ospedale

Dopo quello avvenuto la settimana scorsa a Cerea, dove un anziano agricoltore aveva perso la vita, un altro dramma si stava per consumare in campagna, questa volta nel comune di San Martino Buon Albergo.

Stando alle prime informazioni giunte, l'allarme è scattato in località Madonnina, nella frazione di Marcellise, poco prima delle 12.30, dove un trattore si è ribaltato con una dinamica ancora da chiarire. In soccoro del conducente sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi e il personale del 118 con un'ambulanza. Per sua fortuna l'uomo sarebbe rimasto bloccato solamente con gli arti inferiori e, una volta liberato, è stato condotto all'ospedale di San Bonifacio, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.