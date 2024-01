Trapianto di cuore per una bimba di 4 anni. «Il regalo più bello»

È riuscito il trapianto di cuore della piccola Olimpia, la bimba di 4 anni che per otto mesi ha atteso un cuore nuovo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. La bimba soffriva di una cardiomiopatia dilatativa grave, che era stata diagnosticata già durante la gravidanza della madre e che solo una donazione di organo poteva risolvere.

Il trapianto è stato effettuato il 28 dicembre scorso e Olimpia ha risposto bene al percorso post-operatorio, tanto che potrebbe anche tornare a casa entro la fine di gennaio. Un successo per cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è complimentato con i medici, gli infermieri e con tutto il personale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

«Quando una bimba di pochi anni torna a sorridere e a giocare grazie all’eccezionale bravura dello staff ospedaliero che l’ha presa in cura, assistendola ed eseguendo sul suo corpicino un delicatissimo intervento, non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico che ha conseguito questo straordinario risultato, e, contemporaneamente, a tutti i centri regionali che con i loro professionisti si occupano di trapianti pediatrici - ha detto Zaia - Insieme a loro, la gratitudine della Regione va agli psicologi che hanno supportato la piccola e i genitori in questi lunghissimi mesi, così come agli infermieri che hanno assistito la piccola nel corso di tutto il ricovero e nel decorso post-operatorio. Olimpia ha festeggiato i suoi 4 anni con un cuoricino nuovo, il regalo più bello che il donatore potesse farle e che il successo del trapianto potesse concretizzare».