Transazioni di denaro sospette, oltre 2mila segnalazioni dalla provincia di Verona

Denaro proveniente presumibilmente da attività illecite, soldi sporchi da riciclare o da inviare nelle casse di organizzazioni criminali oppure terroristiche. Fiumi di banconote che circolano ogni giorno in Italia e che lo Stato ha il compito di prosciugare. Per farlo, dal 2008, ha istituito all'interno della Banca d'Italia un'autorità che ha il compito di raccogliere e analizzare informazioni sui flussi di denaro sospetti. Si chiama Uif, acronimo di Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia. A questa autorità si rivolgono intermediari bancari e operatori finanziari per segnalare operazioni sospette, ovvero transazioni economiche che potrebbero celare riciclaggio o finanziamento del terrorismo oppure una sospetta provenienza criminosa.

L'Uif ha da poco pubblicato una sintesi delle attività svolte nel 2022. L'anno scorso, l'autorità ha ricevuto più di 155mila segnalazioni di operazioni sospette. E di queste ne ha analizzate oltre 153mila. Nel rapporto, l'Unità di Informazione Finanziaria ha tracciato anche una tabella con i numeri degli anni precedenti, evidenziando una tendenza alla crescita. Nel 2018, ad esempio, le segnalazioni sospette ricevute erano state poco più di 98mila. E nel 2021 furono quasi 140mila.

La quasi totalità di queste segnalazioni si riferiscono a sospette operazioni di riciclaggio. Nel 2022, su 155.426 segnalazioni totali, quelle per riciclaggio sono state 154.850 (99,6%). E più della metà delle segnalazioni (57%) provengono da banche o da Poste.

Alcune di queste segnalazioni si sono poi tradotte in interventi da parte della Uif. Durante tutto l'anno scorso, sono state 32 le sospensioni ordinate dall'autorità, per un importo totale di 108 milioni di euro.

L'Uif, infine, è stata in grado di suddividere territorialmente le segnalazioni sospette ricevute e il Veneto è la quarta regione in Italia per numero di transazioni sospette. Al primo posto c'è la Lombardia (27.651 segnalazioni sospette), al secondo il Lazio (19.255) e al terzo la Campania (18.305). In Veneto, le segnalazioni sospette alla Uif del 2022 sono state 11.437 e la provincia da cui ne provengono di più è quella di Verona (2.247). Dopo Verona, ci sono Padova (2.216) e Venezia (2.202). E tutte e tre queste province risultano in Italia tre quelle con il maggior numero di segnalazioni inviate ogni 100mila abitanti.