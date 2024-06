Cordoglio di Bovolone per Patrizia Cormos, morta nella piena del Natisone

Anche il Comune di Bovolone si unisce al cordoglio per la morte di Patrizia Cormos, la 20enne che insieme ad altri due giovani è stata sorpresa dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine. La ragazza era nata in provincia di Roma e risiedeva nel territorio di Udine, a Campoformido, «ma che per molto tempo è stata nostra concittadina», si legge sulla pagina Facebook del Comune di Bovolone.

«In questo momento di dolore esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie colpite e vogliamo sensibilizzare i giovani nel porre massima attenzione e responsabilità nelle diverse situazioni quotidiane che possono avere conseguenze sulla propria famiglia e sull'intera comunità», ha aggiunto l'amministrazione di Bovolone sul canale social.

Come riportato da UdineToday, è stata aperta oggi, 4 giugno, la camera ardente per Patrizia Cormos e per l'altra ragazza deceduta con lei nelle acque del Natisone, la 23enne Bianca Doros. Mentre si sta ancora cercando il corpo del terzo giovane travolto dal fiume, Cristian Casian Molnar. La camera ardente resterà aperta oggi a Udine fino alle 18.30 e domani riaprirà alle 8.30. Alle 16 di domani è poi prevista una cerimonia di preghiera con rito ortodosso. Le due giovani saranno infine sepolte in Romania.

Nel frattempo, la procura della Repubblica di Udine ha aperto un'inchiesta sulla tragedia del Natisone e sta indagando ipotizzando il reato di omicidio colposo.