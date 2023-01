Traffico internazionale di stupefacenti, 18 indagati. Perquisizioni nel Veronese

Un lucroso traffico internazionale di stupefacenti è stato smantellato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova e dai colleghi di altre province, impegnati ieri, 10 gennaio, nell'esecuzione di 18 misure cautelari e di perquisizioni che hanno portato a pesanti sequestri. Perquisizioni che hanno interessato anche la provincia di Verona.

Tre gli indagati finiti in carcere, due agli arresti domiciliari mentre per gli altri tredici è scattato l'obbligo di dimora. I 18 destinatari delle misure cautelari sono cittadini italiani e stranieri e cinque di loro sono risultati irreperibili in Italia poiché dimoranti all'estero. Gli indagati sono stati localizzati nelle province di Padova, Udine, Rimini, Venezia, Trieste, Gorizia e Milano ed all'operazione hanno collaborato gli agenti delle Squadre Mobili di tutte queste province insieme ad equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Veneto.

L'accusa principale è quella di traffico illecito di stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina e hashish. Un traffico capace di muovere fino a 109 chili di sostanze illecite, di cui 47 sono stati sequestrati. Ma tre degli indagati sono anche accusati di tentato omicidio e porto illegale di armi da fuoco. L'episodio contestato è una sparatoria avvenuta nell'isola spagnola di Ibiza nel giugno 2021, in cui uno chef napoletano fu gravemente ferito.

Come riportato da Cesare Arcolini su Padova Oggi, oltre agli arresti sono state eseguite anche 24 perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati. Perquisizioni avvenute nelle province di residenza degli arrestati ed anche nelle province di Torino, Verona e Brescia. Durante queste perquisizioni sono stati sequestrati circa 13 chili di marijuana ed un chilo cocaina.