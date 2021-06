Condannato per traffico illecito d'influenze e riciclaggio, trovato a Valeggio e portato in carcere

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri della stazione di Valeggio sul Mincio riferiscono di aver eseguito un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello - Ufficio Esecuzioni Penali di Bologna in data 10 giugno 2021, procedendo all’arresto di S. G. S., un cittadino romeno residente a Valeggio sul Mincio, classe ‘67 e positivo in Banca Dati. In base a quanto si apprende, quest'ultimo «dovrà espiare la pena di dieci anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, a seguito delle condanne riportate per i reati di traffico illecito d’influenze (art. 346 bis) e riciclaggio (art. 648 bis), commessi in Romania dal 2004 al 2009».

I carabinieri di Valeggio Sul Mincio spiegano che, dopo aver ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno «immediatamente proceduto all’esecuzione, prelevando l’uomo dalla sua abitazione dove era agli arresti domiciliari». L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato quindi affidato al personale della Casa di reclusione di Verona Montorio, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.