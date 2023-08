Scoperto un traffico illecito di cuccioli dalla Russia all'aeroporto Catullo: 10 denunciati

Un traffico illecito di animali da compagnia, che avrebbe fruttato un guadagno di oltre 40 mila euro, è stato scoperto all'aeroporto Catullo dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dai finanzieri del gruppo di Villafranca di Verona.

Le indagini svolte in collaborazione da guardia di finanza e l'Ufficio delle Dogane di Verona, avrebbero permesso di rilevare, nel biennio 2021-2022, un consistente aumento dei passeggeri provenienti dalla Federazione Russa con al seguito animali da compagnia. L’ingresso dei cuccioli, prevalentemente cani e gatti, apparentemente sarebbe risultato regolare, in quanto la documentazione esibita dai passeggeri (ovvero i passaporti degli animali) riportava la dicitura “movimento per finalità non commerciali”.

I successivi approfondimenti svolti dai funzionari ADM e dalle Fiamme gialle, effettuati con specifici appostamenti, interviste alle persone in transito presso il terminal “arrivi” dello scalo aeroportuale e accertamenti finanziari, avrebbero però consentito di appurare come il traffico di animali fosse finalizzato alla successiva commercializzazione illecita.

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, oltre a mettere in luce lo scopo “commerciale” dell’introduzione degli animali nel territorio nazionale, avrebbe anche permesso di dimostrare che i documenti presentati dai passeggeri erano falsi e di quantificare poi l'IVA evasa.

Grazie alla collaborazione del personale del Servizio Veterinario di Igiene Urbana Animale dell’Ulss 9, è stato accertato il buon stato di salute generale dei 29 cuccioli (tra i quali cani di razza Poodle Toy, Blue Merle Pomeranian, Yorkshire Terrier, Pug, German Spitz Pomeranian e gatti di razza Scottish-Strite, Maine Coon, Siamese, British Longhair e Abyssinian).

Concluse le indagini, 10 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per commercio illegale di animali da compagnia, contrabbando e utilizzo di documenti falsi. Per 8 di questi la Procura ha recentemente chiesto il rinvio a giudizio.