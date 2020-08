Code e traffico intenso in A22 sin dal mattino di Ferragosto

Per il weekend di Ferragosto, così come previsto, non manca il traffico anche sulle vie principali di collegamento venete e veronesi. Sin dalla mattinata di oggi, sabato 15 agosto, la viabilità si è presentata condizionata da traffico molto intenso sul tratto scaligero della A22. In particolare sono stati segnalati rallentamenti e code lungo l'allacciamento in A4 verso Trento fino a Rovereto Nord: «Traffico rallentato con code per traffico intenso tra Nogarole Rocca e Rovereto Nord carreggiata nord», recitava l'indicazione di A22 già alle 7 di questa mattina. Intorno alle ore 8.30, inoltre, sono state segnalare code in carreggiata sud di circa 2 chilometri a causa di un incidente stradale avvenuto tra Chiusa/Valgardena e Bolzano Nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.