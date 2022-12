Fine settimana prenatalizio, Verona presa d'assalto dai visitatori: la polizia locale chiude corso Porta Nuova

Anche per questa domenica, l'ultima prima del Natale 2022, la città di Verona è stata scelta da moltissimi turisti e visitatori per una gita o un giro ai mercatini. Non solo, in città era in programma anche la tradizionale Melegatti Christmas Run, la caratteristica corsa dei "Babbi Natale" che come sempre ha visto un'ampia partecipazione.

Sin da mezzogiorno di oggi, i parcheggi della zona del centro storico sono andati esauriti. La polizia locale di Verona ha poi comunicato di aver chiuso al traffico di veicoli privati corso Porta Nuova.

Sempre gli agenti, inoltre, raccomandano l'utilizzo dei parcheggi della Genovesa e P3 di viale del Lavoro, sfruttando i bus navetta per il collegamento con il centro storico che consentono ugualmente di raggiungere i mercatini di Natale.