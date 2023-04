Runner morto in Trentino, Tosi: «L'orso fa l'orso, non va abbattuto ma spostato in zone meno antropizzate»

«Serviva la tragedia del povero runner Andrea Papi in Val di Sole per scoperchiare il vaso di Pandora? Uomo e orso non possono convivere e lo stesso vale per l’uomo con il lupo e i grandi predatori». A dirlo quest'oggi, martedì 11 aprile, è il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi che interviene così, attraverso una nota sui social, nell'ampio dibattito nazionale che la drammatica vicenda avvenuta in Trentino ha recentemente sollevato, anche in seguito alla firma delle ordinanze di abbattimento degli orsi ritenuti "problematici".

Flavio Tosi ha però poi evidenziato che a suo avviso «la soluzione non è l’abbattimento», al contrario, ha dichiarato sempre l'on. di Forza Italia, «la soluzione è spostare gli orsi in territori non antropizzati, ha ragione lo scrittore ed esperto di montagna Paolo Cognetti». Tosi ha quindi ribadito: «Sono un cacciatore ma gli orsi non vanno abbattuti. L’orso fa l’orso e il lupo fa il lupo, i grandi predatori sono appunto grandi predatori. Non si possono fare ricadere su queste specie gli errori dell’uomo, che ha deciso di accogliere e portare avanti progetti di ripopolamento dove non si sarebbe dovuto».

Insomma, all'origine del problema vi sarebbe per l'on. Tosi una semplice constatazione: «Le Alpi non sono l’Alaska, non possiamo ripopolare le specie predatorie in zone dove vive l’uomo». E, ancora, ha evidenziato Tosi: «L’errore è di chi ha voluto mettere gli orsi lì. Vanno spostati in zone dell’Europa meno antropizzate. Nello specifico, - sottolinea ancora Flavio Tosi - l’orso che ha ucciso Papi va individuato ma non abbattuto, basta narcotizzarlo e spostarlo in qualche foresta europea disabitata. Idem per i tre plantigradi considerati pericolosi e, poi, gradualmente, questo va fatto per tutti gli orsi. L’orso peraltro, a differenza del lupo, animale più complesso, è più facile da individuare, narcotizzare e spostare», ha concluso la sua riflessione l'on. Tosi.