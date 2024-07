Virus a Torri, attesa per la certificazione delle analisi. Bottiglie d'acqua ancora in distribuzione

È attesa per le ore 12 di lunedì la certificazione, da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia, dei risultati delle analisi sui campioni d'acqua prelevati a Torri del Benaco, dove il numero di persone colpite da gastroenterite è oramai salito a mille negli ultimi tre giorni di emergenza. Una situazione che ha costretto il Comune presieduto dal sindaco Stefano Nicotra a chiedere supporto al Comando di polizia locale di Verona, dal momento che gli agenti del corpo lacustre sono stati messi tutti fuorigioco dal virus.

Ags, con una nota diffusa, ha precisato che i risultati preliminari delle analisi sull'acqua da cui è emersa la positività al norovirus sono relativi a venerdì 28 giugno, mentre i prelievi eseguiti sabato 29 nella rete idrica avrebbero dato tutti esito negativo. Confermando inoltre che l'attività di monitoraggio va avanti.

Sui social il primo cittadino Nicotra ha fatto il punto sulla situazione, spiegando di aver già convocato un tavolo per il pomeriggio di martedì, dal quale, una volta acquisiti i risultati definitivi delle analisi, dovrebbe nascere il primo documento ufficiale per affrontare l'emergenza e offrire soluzioni in merito. Nel frattampo la distribuzione delle bottiglie d'acqua è ripartita anche nella mattinata di lunedì al punto di via Mazzini, in prossimità del polo scolastico di Torri, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Altra novità è la presenza fissa di un'ambulanza presso la sede della Croce Bianca, alle ex scuole elementari, per offrire un ulteriore aiuto ai cittadini, mentre da metà mese circa dovrebbe prendere il via il servizio del medico turistico.