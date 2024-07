Torri del Benaco, Nicotra dichiara conclusa l'emergenza virus: «C'era chi godeva...»

«Finalmente è terminata l'emergenza, torniamo alla vita normale, si può utilizzare l'acqua di rete». Queste le prime parole del video diffuso sui canali social del Comune di Torri del Benaco pronunciate dal sindaco Stefano Nicotra, in merito ai numerosi casi registrati nei giorni scorsi sul territorio, per un virus diffusosi nella rete idrica.

L'autorizzazione alla revoca del divieto di utilizzo alimentare dell'acqua è arrivata nella serata di martedì dall'Ulss 9 Scaligra e mercoledì mattina l'Amministrazione di Torri ha provveduto a pubblicare l'ordinanza sull'albo pretorio. Non sono mancati i ringraziamenti al dg e allo staff dell'azienda sanitaria da parte del primo cittadino, che ha voluto sottolineare il gioco di squadra, tirando infine un sospiro di sollievo: «Finalmente le analisi sono negative».

Il sindaco Nicotra si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa, in merito ad alcuni attacchi ricevuti nei giorni dell'emergenza: «Non ho dormito per 5 notti e l'ho vissuta malissimo», commentando «il fango e la cattiveria che è stata mossa all'interno del movimento politico di opposizione da alcuni pensatori, operatori turistici, di commercio e famiglie intere che, io dico, godevano se andava male. Rispondo con i fatti, mettendoci la faccia io e la mia squadra», ha sottolineato il sindaco Nicotra, rivendicando le decisioni prese ritenute «fondamentali», per le vite dei singoli e della comunità, ma anche per quella economica. «Tutto è rientrato e casi ce ne sono gran pochi, ora dobbiamo pensare a rilanciare il territorio».

Il primo cittadino di Torri poi è tornato sulle «decisioni prese all'alba e di notte, attaccati al telefono» per ottenere informazioni e prendere i provvedimenti necessari: «I discorsi da bar non sono discorsi che possono avere un effetto pratico per prendere decisioni».

Nicotra ha poi concluso spingendo per la promozione del territorio, da attuare di concerto anche con gli altri Comuni ed istituzioni della sponda veronese del Garda, sottolineando: «Il lago adesso è regolare, è sempre stato regolare. Sono nati dei dubbi e abbiamo fatto le analisi. Il lago è da vivere ed è vivibile».