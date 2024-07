Torri, negativi i test sul Norovirus: servono altri due risultati per revocare il divieto di uso alimentare dell'acqua

Anche l'Ulss 9 Scaligera ha voluto fare il punto sui casi di gastroenterite di Torri del Benaco, sottolineando che "la situazione clinica è in netto e veloce miglioramento con un contenimento importante già dalla giornata di ieri (lunedì, ndr) dei casi che si sono rivolti alle strutture ospedaliere: si conferma che nessun caso ha richiesto il ricovero".

L'azienda sanitaria ha ribadito che già nella serata del 1° luglio il sindaco Nicotra "ha potuto revocare il divieto di balneazione nel lago prospicente il Comune di Torri del Benaco, emanato a solo titolo precauzionale in attesa di comprendere le cause del fenomeno: sulla base dei risultati delle analisi effettuate da Arpav e comunicati ieri sera, si è confermata la normalità dei parametri dell'acqua del lago di Garda".

Viene ribadito che sono in corso di "approfondimento le verifiche circa il funzionamento dell'impianto idrico" che approvvigiona esclusivamente il Comune gardesano, il quale "potrebbe aver presentato, per un breve tempo, una diminuzione dei normali livelli di trattamento dell'acqua".

"L'impianto idrico è stato sottoposto ai previsti trattamenti con iperclorazione per riportare i livelli microbiologici nella norma e poter rimettere l'acqua in uso potabile e alimentare", per questo servono però i risultati degli accertamenti svolti dal personale dell'azienda sanitaria.

Sul tema, nel tardo pomeriggio di martedì, l'Ulss 9 Scaligera ha comunicato che "sono arrivati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna i risultati degli esami effettuati sui campionamenti eseguiti nella giornata di ieri, 1 luglio, dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera: tutti i campioni sono negativi per la presenza di Norovirus.

Per dare il definitivo via libera all’utilizzo dell’acqua a fini potabili e alimentari sarà necessario attendere la seconda conferma sui campioni prelevati in data odierna (2luglio, ndr) e acquisire i dati chimici dal laboratorio Arpav, con particolare riferimento al rientro del livello di cloro nella norma, dopo i trattamenti effettuati del gestore idrico Ags spa".

Nel frattempo, per rasserenare gli animi di cittadini e turisti, inevitabilmente preoccupati da quanto accaduto a Torri del Benaco, il sindaco di Brenzone Paolo Formaggioni, ha pubblicato sui social, tramite la pagina Brenzone Visione Comune, un video che lo ritrare un bicchiere d'acqua del lago.