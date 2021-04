Dal 26 aprile tornano le Regioni zona gialla: riaprono ristoranti anche la sera, ma all'aperto

Sempre dal 26 aprile la ripresa degli spettacoli ed il ritorno in presenza delle scuole superiori. Spostamenti liberi tra Regioni gialle e un "pass" per quelli tra Regioni con colore diverso. Previste novità anche per piscine, palestre, fiere e parchi tematici: «È un rischio ragionato»

Dal prossimo 26 aprile, così come dai noi pronosticato, torneranno finalmente le Regioni in zona gialla, con un giallo che sarà però diverso da come lo conoscevamo, ma che prevederà novità importanti per tutte le attività di ristorazione, lo sport e gli spettacoli, vale a dire la loro riapertura, seppur privilegiando le situazioni all'aperto nelle quali il virus si trasmette con più diffcoltà. In particolare, per i ristoranti è prevista la riapertura con servizio al tavolo anche serale, dunque per la cena, ma sempre all'aperto.

Si tratta di un annuncio fatto dallo stesso premier Mario Draghi all'esito della Cabina di Regia che si è appena conclusa a Palazzo Chigi: «Sostanzialmente - ha dichiarato il presidente del Consiglio Draghi - si anticipa al 26 di questo mese [aprile] l'introduzione della zona gialla, ma introducendo un cambiamento, nel senso che si dà priorità alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto a pranzo e a cena. Ma si dà priorità anche alle scuole che riaprono tutte in presenza nelle zone gialle ed arancioni, mentre in rosso vi sono alcune modalità che suddividono le attività tra presenza e a distanza».

Sempre dal 26 aprile, dunque, nelle aree gialle ed arancioni tutte le classi, comprese quelle delle scuole superiori, torneranno in presenza, così come le lezioni nelle università. Tuttavia, non pare essere in vista alcuna modifica all'orario di coprifuoco che resterebbe dunque fissato alle ore 22 (fino alle 5 del giorno dopo). Il premier Mario Draghi ha anche aggiunto: «Con queste decisioni il governo si assume un "rischio", ma è un rischio ragionato, a fronte di dati che sono in miglioramento, seppur non in drammatico miglioramento. Questo rischio che il governo ha preso, - ha sottolineato Draghi - si fonda quindi su una premessa, vale a dire che i provvedimenti che regolano i comportamenti nelle attività riaperte siano rispettati scrupolosamente, quindi anzitutto l'uso delle mascherine ed il rispetto del distanziamento interpersonale».

La conferenza stampa del premier Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza

Dopo il premier, nel corso della conferenza stampa, ha preso la parola anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha sottolineato il buon funzionamento delle misure sin qui adottate dal governo e che hanno consentito di portare l'indice Rt a 0,85 a livello nazionale, secondo i dati dell'ultimo monitoraggio di oggi. Anche l'incidenza settimanale di positività in Italia, ha ricordato il ministro, è scesa a 182 casi ogni 100 mila abitanti e c'è un miglioramento tendenziale dei dati in tutte le Regioni d'Italia.

Un altro elemento importante che ha portato il governo sulla strada delle riaperture è, secondo il ministro Speranza, l'aumento delle dosi di vaccino somministrate, oltre 14 milioni, ma in particolare vi è quasi l'80% di persone con più di 80 anni che ha già ricevuto la prima dose: «Sulla base di questi elementi, - ha dichiarato il ministro Roberto Speranza - siamo in grado di disegnare un percorso di riapertura graduale che si avvierà già dal 26 aprile. Anche questa volta diamo priorità anzitutto alla scuola, facendo tornare le scuole di ogni ordine e grado in presenza nelle zone gialle ed arancioni. Le riaperture saranno graduali anche negli altri settori sociali ed economici, in virtù però di un nuovo principio emerso in recenti studi, cioè che nelle situazioni all'aperto incontriamo una maggiore difficoltà nella diffusione del contagio. Questo principio cercheremo di applicarlo all'ambito della ristorazione, ma non solo».

Il premier Mario Draghi ha quindi ringraziato il ministro della Salute Roberto Speranza «per il lavoro sin qui svolto che ha permesso questa riapertura», sottolineando poi come lo spettro delle attività interessate dalle riaperture sia molto ampio: «Si va dalla scuola alla ristorazione, ma anche musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi, piscine, palestre, attività sportiva, fiere, congressi, stabilimenti termali, parchi tematici, ma anche gli spostamenti che saranno consentiti tra Regioni gialle e poi con un "pass" anche tra Regioni di colore diverso. È una decisione di grande contenuto ed ampiezza».

Dal 26 aprile, dunque, oltre ai ristoranti aperti a pranzo e a cena, anche gli eventi nei teatri, cinema e gli spettacoli torneranno ad essere consentiti, prevalentemente all'aperto. Al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza già fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Le altre date delle riaperture dovrebbero essere le seguenti: per spiagge e piscine il via libera dal 15 maggio, poi anche le palestre dovrebbero poter riaprire dall'1 giugno, mentre il ministro Speranza ha spiegato in conferenza stampa che per le fiere la data prevista per la ripresa dovrebbe essere quella dell'1 luglio.