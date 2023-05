Together green week a Verona: le modifiche alla viabilità cittadina dal 29 maggio al 4 giugno

Promossa dal Comune di Verona, insieme all’università, è in arrivo la prima edizione della "Together green week". Secondo quanto spiegato da Palazzo Babrieri in una nota, si tratta di un'intera settimana di eventi focalizzati su «tematiche di grande rilevanza per la sostenibilità». È previsto un ricco programma di seminari ed eventi collaterali che, da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno, vedrà coinvolti esperti di settore, docenti universitari e figure professionali autorevoli che si confronteranno offrendo spunti di riflessione sulle strategie e le soluzioni per «una gestione ambientale responsabile».

La "Together Green Week" si terrà dal 4 giungno nel quartiere di Veronetta dove, oltre alle proposte dell'università di Verona, saranno coinvolte attivamente le associazioni locali che operano sul territorio. In tale data, spiegano dal Comune, verrà «riproposta la chiusura di via XX Settembre, già sperimentata con successo nelle scorse settimane quale misura per far scoprire ai cittadini un modo diverso e sostenibile di vivere il quartiere». Si inserisce nell’iniziativa anche il festival della cantante Elisa, che si esibirà in Arena il 3 e 4 giugno e che allestirà il suo green village ai giardini di Santa Toscana.

Le modifiche alla viabilità

Per favorire lo svolgersi delle attività predisposte nell'ambito dell'iniziativa, sono state previste alcune limitazioni alla circolazione lungo via San Francesco, nelle giornate del 29, 30 e 31 maggio e lungo via XX Settembre il 4 giugno: