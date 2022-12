Grande festa in Bra a Verona per i tifosi del Marocco dopo l'accesso alla semifinale del mondiale in Qatar

Ancora un'entusiasmante vittoria per la nazionale del Marocco ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Qatar e grande festa in molte città italiane dove i tifosi marocchini sono scesi in piazza per celebrare l'impresa dei loro beniamini. Anche a Verona, in Bra, c'è stato spazio per centinaia di sostenitori che hanno festeggiato la storica qualificazione alle semifinali del mondiale dopo la vittoria contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Tante le persone munite di tradizionali bandiere rosse con la stella verde che pacificamente hanno occupato l'area di Piazza Bra al colmo della gioia per il traguardo raggiunto dai "Leoni dell'Atlante". È la prima volta in assoluto nella storia che una squadra africana arriva così lontano ai mondiali di calcio. Un record che il Marocco pare intenzionato a spostare ancora più in là, se è vero come è vero che il ct Walid Regragui ha già dichiarato di voler sognare in grande, stimolando i suoi giocatori a credere convintamente nella possibilità anche della vittoria finale della coppa del Mondo. Ora la nazionale marocchina dovrà però affrontare la sfida contro la Francia dei vari Mbappé, Griezmann, Giroud che si terrà martedì 14 dicembre alle 20 ora italiana.

La festa in Bra nel frattempo si è svolta senza che siano state riscontrate particolari problematiche. C'era ovviamente un po' di preoccupazione a fronte del grave episodio avvenuto martedì sera, quando alcuni tifosi del Marrocco che festeggiavano il successo ottenuto agli ottavi contro la Spagna erano stati aggrediti da una banda di incappucciati, poi identificati dalla questura di Verona come membri dell'estrema destra. Quella di ieri sera, invece, è stata come doveva essere una festa all'insegna dello sport, dove i meriti di una nazionale di qualità hanno potuto essere celebrati dai suoi tifosi e non sono stati offuscati dai racconti di violente ed anacronistiche crociate urbane.