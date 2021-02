Cerca di introdursi in un camper e colpisce il proprietario con una testata

Il suo tentativo di introdursi nel mezzo parcheggiato, si è concluso con il suo arresto. Un 23enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti, nel pomeriggio di lunedì è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni Lupatoto, dopo aver cercarto di entrare in un camper in sosta lungo Viale Olimpia e aver colpito con una testata il proprietario del mezzo.

Pochi attimi dopo sono sopraggiunti i militari, nel frattempo allertati, i quali hanno arrestato lo straniero con l'accusa di tentata rapina impropria. L'atto è stato convalidato martedì mattina dal giudice che, in attesa della celebrazione del processo, ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.