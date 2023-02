Pompili: «Domenica, offerte raccolte nelle messe saranno per i terremotati siriani»

È impossibile rimanere indifferenti di fronte alle immagini e alle notizie che giungono dalla Turchia e dalla Siria, territori che sono stati devastati da uno sciame di violenti terremoti. Tantomeno poteva rimanere indifferente il vescovo di Verona Domenico Pompili. Prima di essere trasferito nella diocesi scaligera, Pompili era stato vescovo di Rieti proprio quando quella provincia ed altre del Centro Italia furono colpite dal terromoto del 2016.

Pompili difficilmente può dimenticare il terremoto di sette anni, così come turchi e siriani non potranno dimenticare il sisma dei giorni scorsi, la cui potenza è stata mille volte più grande rispetto a quella del terremoto del Centro Italia. «Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria assume di ora in ora proporzioni sempre più gravi, a causa della forza del sisma, del ritardo dei soccorsi e della fragilità delle costruzioni - ha dichiarato il vescovo di Verona - Quel che più conta ora è aiutare concretamente le milioni di persone coinvolte in una tragedia che in un momento ha stravolto la loro vita. Pertanto, domenica prossima 12 febbraio, in tutte le parrocchie e comunità della diocesi, nelle celebrazioni eucaristiche, verranno raccolte offerte per le popolazioni colpite, in particolare per quelle della martoriata Siria. A tal proposito, faremo riferimento al nostro conterraneo Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, per orientare e finalizzare la generosità sincera di tanti».

«Preghiamo per la gente di Turchia e di Siria perché non soccomba al dolore e sappia attraversare questo difficile momento che non sarà esente da ulteriori scosse di assestamento mettendo a dura prova l'equilibrio di singoli e comunità - ha concluso Pompili - Il Signore benedica quanti si prendono a cuore le sorti dell'altro, specie se nel bisogno e nella sofferenza».

Durante le messe della prossima domenica verranno raccolte offerte per i terremotati della Siria. E chi vuole, può già donare inviando il proprio contributo alla Caritas Diocesana Veronese (IBAN: IT 91 P 02008 11770 000105690133. Banca: Unicredit agenzia di Verona Garibaldi), scrivendo nella causale: "Pro terremoto Siria".