Sequenza sismica in provincia di Parma, scosse avvertite nel Veronese

Sono state avvertite anche nel Veronese, pur senza provocare danni, le scosse di terremoto registrate oggi, 9 febbraio, in provincia di Parma.

L'ultima che è stata sentita anche dai veronesi è stata quella delle 17.38, con epicentro a sei chilometri da Langhirano. In base ai dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3,7 e si è sprigionato a una profondità di 11 chilometri.

L'episodio non è stato l'unico in questa giornata e neanche il più forte. È da mercoledì scorso che la Rete Sismica Nazionale sta registrando una sequenza sismica nella provincia di Parma. Langhirano, Calestano e Fornovo di Taro sono i territori in cui si sono concentrati la maggior parte delle scosse, le quali hanno raggiunto il picco nel primo pomeriggio di oggi con un evento sismico di magnituto 4,2. In due giorni sono stati avvertiti in zona più di 120 terremoti, ma solo pochi hanno avuto una magnitudo superiore a 3.