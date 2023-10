Nuova scossa di terremoto in Veneto percepita anche in diversi Comuni veronesi

Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è stato registrato nel pomeriggio di sabato 28 ottobre verso le ore 17.29 nella zona di Ceneselli in provincia di Rovigo, ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

«Le strutture della nostra Protezione civile - ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia - stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata poco fa nel Rodigino. Dalle prime informazioni raccolte la magnitudo dovrebbe attestarsi attorno ai 4.2 punti della scala Richter (20 chilometri di profondità), un valore che è inferiore ma prossimo alla soglia del danno».

Lo stesso governatore del Veneto ha poi aggiunto: «Al momento non abbiamo registrato particolari segnalazioni, ma la verifica della situazione in tutti i territori interessati dal fenomeno sismico è ancora in corso. Ringrazio per questo tutti coloro che stanno lavorando alla verifica e la Protezione civile nazionale con cui sono stato da subito in contatto».

La Direzione della Protezione civile regionale ha confermato che è stata registrata questo pomeriggio alle ore 17.29 una scossa di terremoto di magnitudo con epicentro per ora identificato 2 km a sud est del Comune di Calto in provincia di Rovigo. Il fenomeno è stato percepito in 211 Comuni delle province di Rovigo, Padova, Verona e Vicenza ed in particolare nei 30 territori comunali più vicini all’epicentro. «Tre giorni fa - ricorda la nota della Regione Veneto - un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.2, aveva fatto tremare la zona e le aree limitrofe».