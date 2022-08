Lieve scossa di terremoto registrata mercoledì sera a Badia Calavena

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di mercoledì, poco prima delle 22 in Val d'Illasi, in provincia di Verona.

Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.1 con epicentro a 2 chilometri a nord di Badia Calavena e ad una profondità di 10 chilometri.

Il sisma non avrebbe provocato danni.