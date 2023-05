Terremoto in Lessinia, scossa di magnitudo 2.6 vicino a Vaggimal

L'hanno sentita soprattutto in Lessinia e in Valpolicella, ma qualche residente è sicura di averla percepita anche a una decina di chilometri di distanza. Ma, oltre a qualche spavento, non si registrano danni per la scossa di terremoto avvenuto questa mattina, 12 marzo, in provincia di Verona.

A localizzare il sisma è stata la Sala Sismica dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), i cui dati permettono di stimare che la magnitudo è stata di 2.6. L'evento si verificato alle 9.07 di questa mattina e l'epicentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità, nel territorio comunale di Sant'Anna d'Alfaedo, vicino alla frazione di Vaggimal.