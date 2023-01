Lieve scossa di terremoto sul Lago di Garda tra Pai e Pasola

Un leggera scossa di terremoto ha avuto come epicentro la provincia di Verona nella giornata di ieri, 10 gennaio. Il Centro di Ricerche Sismologiche dell'Ogs (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) ha segnalato una scossa di magnitudo 1.5. Il centro del sisma è stato localizzato sulla sponda orientale del Lago di Garda, tra una frazione di Brenzone (Pasola) ed una frazione di Torri del Benaco (Pai di Sotto). La profondità del terremoto è stata di 8,1 chilometri.

Per la sua lieve intensità, il sisma non è stato avvertito da tutti e non ha provocato alcun danno.