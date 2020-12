Terremoto in Croazia: distrutto il centro di Petrinja. Scossa avvertita nel Nord Est

Un terremoto è stato registrato nella tarda mattinata di martedì non lontano da Zagabria, in Croazia, dopo che solamente lunedì ne erano stati registrati altri 2. L'epicentro è stato segnalato a Petrinja, situata a sud della capitale, dove ha provocato numerosi danni: parte del centro è andata distrutta e si teme che possano esserci diverse vittime.

La scossa avrebbe avuto una magnitudo di 6.3 ed è stata avvertita anche nella provincia di Verona, oltre al resto delle province del Nord Est italiano e lungo buona parte della costa adriatica.

Secondo l'Ingv la scossa ha avuto luogo alle 12.19 del 29 dicembre, con una magnitudo di 6.4 Mpw, ad una profondità di 10 chilometri.



AGGIORNAMENTO - Altre scosse sono state registrate nei minuti successivi. La sesta, alle 12.24, si è verificata 1 chilometro ad Est di Hinje, in Slovenia e ad una profondità di 18 chilometri, ma con una magnitudo di 4.1.

