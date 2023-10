Terremoto avvertito nel Veronese, epicentro in provincia di Rovigo

L'epicentro è stato individuato in provincia di Rovigo, ma è stato chiaramente avvertito anche nel Veronese il terremoto registrato nel pomeriggio di oggi, 25 ottobre.

In base ai dati forniti dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la scossa ha avuto una magnitudo di 4.2 e si è sviluppata intorno alle 15.45 da un punto a 8 chilometri di profondità al confine tra il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. L'epicentro è stato stimato a circa un chilometro di distanza a est di Ceneselli, un comune in provincia di Rovigo e poco distante dal confine con le province di Mantova e di Ferrara.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni, ma non sono stati rilevati danni a edifici. Comunque, per precauzione, la circolazione ferroviaria è stata sospesa (e poi riattivata) per controlli sulla linea tra Isola della Scala e Rovigo. I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) hanno verificato le condizioni di sicurezza. Mentre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato: «Le strutture della nostra Protezione Civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata nel Rodigino».