Litiga con la moglie e la accoltella all'addome, 34enne arrestato per tentato omicidio

Si è conclusa con un accoltellamento la lite scoppiata mercoledì sera in una famiglia singalese che vive nel quartiere Valdonega. Una lite che sembrava sedata dall'intervento della polizia e che invece è degenerata quando gli agenti se ne sono andati. Un uomo di 34 anni, poco lucido per via dell'alcol, aveva alzato la voce contro la moglie ed il padre di lei aveva chiamato i soccorsi per riportare la pace tra le mura domestiche. Pace che sembrava essere tornata, ma la tranquillità del 34enne era solo apparente. L'uomo, infatti, per cause ancora da accertare, ha preso un coltello ed ha affondato due colpi nell'addome della moglie. E le ferite potevano essere anche di più se il padre della donna non l'avesse aiutata, rimediando anche lui una lieve lesione. Ed è stato sempre il padre della vittima a portarla rapidamente all'ospedale di Borgo Trento. Ospedale da cui è partita una nuova chiamata al 113. E mentre la donna era sotto i ferri, i poliziotti sono tornati nell'abitazione della Valdonega. In casa, hanno trovato l'uomo e l'arma del delitto. Il 34enne è stato così arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. In carcere attende la convalida dell'arresto, mentre sua moglie è ricoverata in terapia intensiva anche se l'operazione dovrebbe aver ridotto al minimo il rischio di decesso.